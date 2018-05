3 keer Nederlands goud bij Sabre Awards 2018

In het Maritiem Museum in Amsterdam zijn woensdagavond de Sabre Awards (Superior Achievement in Branding, Reputation and Engagement) uitgereikt voor de regio Europa, Afrika en het midden-oosten. Ondanks het hoge aantal van 24 nominaties, wonnen slechts drie Nederlandse cases een gouden Sabre Award. Philips-topman Frans van Houten kreeg een diamanten award voor zijn rol als ceo.