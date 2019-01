Cornelie Weller (Publicis Groupe): 'Integratie is goed voor ons vak'

‘Transformation hurts. In 2018 waren we sterk gefocust het integreren van onze teams, oplossingen en mensen. De wereld van marketing en business samen brengen met data (en dus de consument ervaring) is de kern van alles wat we doen. Om de culturen en koersen van veertien bureaus te versmelten naar 1 nieuwe, is een intensief proces gebleken.'

'Bovendien willen we dat ons talent over ‘eigen’ klanten en expertises heen kijkt. Zodat alle KPI’s gestroomlijnd en, waar nodig, multidisciplinair zijn. In de kern gaat het over het transformeren van naar een nieuw businessmodel.Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door, en dat maakte 2018 een zeer intensief jaar. Ik had in 2018 graag meer aandacht besteed aan het verder uitbouwen van cultuur. Dat staat dan ook in 2019 weer hoog op de agenda.'

'Hoogtepunten zijn mooie case studies, nieuwe klanten en hoe mensen zich ontwikkelen door nieuwe kansen. Soms zijn die gestuurd, soms onstaan ze spontaan, waarbij de laatste stiekem de mooiste zijn. We ontwikkelen een nieuw soort talent, maar daarover donderdag meer.'