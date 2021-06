Daan van Dam verruilt Portland voor Pi: ‘In de VS zijn ze verder op het gebied van inclusiviteit’

We Are Pi kondigde gisteren aan zijn creatieve team uit te breiden met 6 (!) mensen. Daan van Dam was de opvallendste naam ertussen – hij keerde na 5 jaar voor R/GA in Portland te hebben gewerkt terug (Van Dam werkte daarvoor 4 jaar bij Anomaly in Amsterdam, red.).

Waarom kom je (in godsnaam) terug? Je werkte daar op Nike en de natuur is er om de hoek en om door ’n ringetje te halen. Creatieven hier dromen van zo’n baan.

‘We (mijn gezin en ik) zaten in Portland, Oregon ook zeer zeker op ons plek. Onze kinderen zijn daar geboren en we hadden inderdaad prachtige natuur om de hoek. Ik was blij met mijn rol bij R/GA als Creative Director op Nike. Het was altijd uitdagend en vergde veel energie, maar het werk was purposeful en dat sprak mij persoonlijk enorm aan. We hadden dus nog niet het gevoel om terug te willen keren naar Nederland.

Maar toen Pi mij benaderden, kregen ik weer hetzelfde gevoel als toen ik naar Portland verhuisde. Een sprong in het diepe, een nieuwe fase in je leven en carrière aangaan, werken op andere global accounts. Pi geeft mij die mogelijkheid.

Daarbij is een terugkomst voor het gezin naar Nederland niet alleen leuk voor de oma’s en opa’s, maar ook voor mijn vrouw die hier haar Indonesische cateringbedrijf voor agencies en producties op kan zetten.’

Hoe verhoudt de creatieve industrie zich daar, aan de West Coast zich tot de industrie hier? Hoe wordt er naar Amsterdam als reclamestad gekeken?

‘Amsterdam staat zeer goed op de kaart. Het heeft de ideale mix van (inter)nationale agencies, global merken en startups. Het viel me op hoeveel mensen in Amerika al in Amsterdam hadden gewerkt of de ambitie uitspraken om er ooit een keer te komen werken.

Wat betreft de verhoudingen denk ik dat ze in de VS verder zijn op het gebied van inclusiviteit en diversiteit binnen de agencies, maar ook in de samenstelling van productieteams. Er wordt zeer actief en rigoureus actie ondernomen om verandering door te voeren. Maar het is ook fantastisch om te zien hoe onder anderen Jelani Isaacs, Alex Bennet-Grant en Emilio de Haan hier met +PlusOne een grote stap in de juiste richting zet in de Nederlandse industrie.’

Wat was je laatste kunststukje daar?

‘Het laatste project was een campagne voor Nike genaamd ‘Play New’. Een groot probleem onder jongeren, voornamelijk meisjes, is dat ze stoppen met sporten rond hun 13e jaar. Oorzaken hiervan zijn onder meer het veranderen van ‘t lichaam (menstruatiepijnen, krijgen van borsten), inclusiviteit, of het competitieve aspect van sport dat ze niet aanspreekt. Met Play New wil Nike een nieuwe generatie motiveren om sport weer te proberen. Welke sport dan ook. Of je er nou goed in bent of niet.

Om dit onder de aandacht te brengen hebben we een serie films, interviews en workout programma’s binnen Nike’s digitale eco-systeem gelanceerd — met onder andere atleten en role modellen Dina Asher- Smith en Sabrina Ionescu — om de nieuwe generatie atleten te inspireren dat ‘trying something new may not be pretty, but it is pretty awesome.’