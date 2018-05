Dept breidt internationale netwerk uit met e-commerce expertise

Het in Keulen gevestigde factor-a (honderd werknemers) richt zich vol op in Amazon marketing. Voor merken als BIC, Montblanc, Warsteiner en Ravensburger verhoogt het de zichtbaarheid in de product zoekfunctie van Amazon. Ook creëert en optimaliseert het bureau omvangrijke advertentiecampagnes en beheert het Europa's grootste Amazon marketing services-budget.

Yourposition (vijftig werknemers) is het eerste Zwitserse bureau dat zich aansluit bij Dept. Het biedt haar klanten expertise op het gebied van digitale marketing, data-analyse en technologie. Bekende klanten in het portfolio zijn Amag, Jumbo, Adecco en Wander.

Dept-oprichter Paul Manuel ziet in de uitbreiding van het internationale netwerk een versterking van de commerce en media expertise van Dept, dat al onderdak biedt aan e-commerce experts superReal, Trust Agents en Be Excellent. ‘We hebben twee partners in de arm genomen die perfect passen bij onze manier van werken en zullen samen onze ambities voor internationale klanten in e-commerce naar een nieuw niveau tillen.’