DQ&A en NMPi kopen Amerikaans creatief bureau Joystick

Met de overname breiden de digital media en adtech-specialisten NMPi en DQ&A hun capaciteiten uit met digitale creatie. Daarmee bieden ze nu een totaal aanbod van geïntegreerde customer experience in digital marketing. De overname volgt op een jaar van expansie. DQ&A breidde uit in Zuid-Oost Azië, Australië, Afrika en Italië. NMPi breidde vorig jaar uit naar zes nieuwe landen, opende twee kantoren in de VS en deed een grote overname met social media-specialist MediaPact.

Innovatieve campagnes

Joystick is een van origine Amerikaans bureaunetwerk dat in totaal negentig creatieve specialisten in dienst heeft die werken vanuit vijf internationale kantoren. Het specialiseert zich in het ontwikkelen van innovatief digitaal campagne-materiaal en mag onder meer Google, HBO, Disney en Netflix tot haar klanten rekenen. DQ&A en NMPi werken voor klanten als L'Oréal, Meliá Hotels, Samsonite, KPN en Transavia.

De acquisitie, die geleid wordt door het Britse kantoor van NMPi, brengt het totaal aantal medewerkers van de groep naar 340. De complete groep DQ&A en NMPi werkt vanuit zestien kantoren in onder andere Londen, New York, Los Angeles, Madrid, Kaapstad en Voorburg.

DoubleClick partner

DQ&A is de grootste Europese partner van Google DoubleClick op het gebied van technologie en dienstverlening. In combinatie met de DoubleClick Creative Partner status van Joystick is het bureau naar eigen zeggen in staat om 'een nog diepere relatie met Google op te bouwen, gericht op het aanbieden van de best mogelijke oplossingen binnen het gebied van DoubleClick en de Analytics 360 Suite' .

Ceo Michael Ossendrijver: ‘We zien enorme kans in de markt voor het aanbieden van een oplossing waarbij onze klanten alle aspecten van de online media journey van een klant onder een dak kunnen onderbrengen. Deze acquisitie brengt de expertisegebieden van adtech, media, creatie en data samen op een manier die voor onze klanten echt het verschil kan maken.’