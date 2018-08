Els Wijnstekers is de nieuwe managing director van Carat Nederland

Van der Bilt vertrok abrupt aan het begin van deze zomer, volgens zijn eigen lezing om 'voor zichzelf te beginnen'. Hij had pas een half jaar daarvoor de leiding gekregen over de mediamerken van Dentsu Aegis Network (DAN), waaronder de mediabureaus Carat en Vizeum.

Wijnstekers werkt sinds 2010 voor Carat waar zij laatstelijk de functie had van client service director. In haar nieuwe rol is zij verantwoordelijk voor het management. Samen met strategy director Denis van Leeuwen voert ze de dagelijkse leiding van het bureau.

Julius Minnaar, CEO Dentsu Aegis Network Nederland: ‘Els is resultaatgericht en heeft binnen Carat en Dentsu Aegis Network haar kracht bewezen als partner voor onze klanten. Zij is in staat de expertises binnen onze groep te bundelen en deze ten volle in te zetten voor de klanten van Carat.’

Wijnstekers geeft aan zich vooral te richten op het versterken van de klantrelaties. Daarnaast ligt er een sterke focus op data en innovatie. ‘Hoewel innovatie geen doel op zich is, blijft het belangrijk om altijd een paar stappen vooruit te denken. Data speelt hier een grote rol in. Data vormen de basis zodat je media op de juiste manier kan laten werken.’