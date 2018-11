Joeri Jansen, Roorda, over hypocriete merken en reclame voor goed gedrag

‘Hij schopte veel mensen tegen de schenen’, zegt Joeri ­Jansen, creatief directeur van Roorda. ‘Het was de tijd dat je in het reclamevak met een grote bek nog heel wat kon bereiken.’ Jansen heeft er dubbele gevoelens bij. Roorda was een meester in het overtuigen, in denkkracht, maar hij had het al in zijn eerste maand bij het bureau, precies acht jaar geleden, met hem aan de stok. Jansen werkte aan een campagne voor de Friesland bank, Roorda had zijn buurman Jort Kelder bereid gevonden mee te werken. Dat niet alleen, hij stuurde een mail aan de nieuwe creatief directeur met de mededeling dat hij zelf de regie zou overnemen. Alle contacten met Kelder en Friesland Bank zouden via hem lopen.

Joeri Jansen: ‘Ik kende Eug nauwelijks, we hadden elkaar een paar keer gesproken. Ik wist dat hij verschillende creatief directeuren had versleten, maar dit ging wel heel ver. Het bizarre toeval wilde dat iemand me die avond op een ADCN-borrel vertelde hoe het mijn voorgangers was vergaan, hoe heftig Eug was. Het was de laatste dag van mijn eerste maand, dus ik dacht: hier moet ik toch een grens stellen, en anders ook prima, maar dan ga ik mijn eigen weg.’

Even voor twaalven dezelfde avond stuurde Jansen een mail die de relatie met Roorda voorgoed beschadigde: ‘In de pas meelopen is niet mijn sterkste kant’, schreef hij, ‘en ik wens ook niet de volgende te zijn in jouw rij van teleurstellingen.’ Jansen haalde er een citaat bij van Bernard De Chartres: ‘We are like dwarfs on the shoulders of giants, so that we can see more than they.’ Hij stelde Roorda voor de keuze: zet mij op jouw schouder of you take it from here. Die accepteerde dit niet. Tot op de dag van vandaag hebben de twee niet meer met elkaar gesproken.