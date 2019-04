Markeert de overname van Droga5 het einde van de creatieve sector “as we know it” ?

Interessanter dan mee te gaan met de cynische reacties, is de achterliggende vraag waarom deze bedrijven met ogenschijnlijk totaal verschillende visies, ambities en culturen, voor elkaar gekozen hebben. Accenture Interactive (dat met $8,5 miljard omzet goed is voor 20% van de Accenture omzet) heeft de ambitie om, zoals zij in hun missie omschrijven, marketeers te helpen bij de “full human experience of brands”. Interessant, want tot voor kort was de missie: "To offer the best digital experience, across the entire consumer journey”.

De verschuiving is zichtbaar in is slechts twee woordjes, van “best digital experience” naar “full human experience”. Klein, maar veelzeggend. Accenture, als grootste digitale marketingspecialist op deze planeet, is erachter gekomen dat digital marketing niet het enige antwoord is op alle uitdagingen waar marketeers voor staan en dat er blijkbaar ook andere middelen noodzakelijk dan wel bruikbaar zijn om een diepe, emotionele relatie te bouwen met de consument.

Uit de vele onderzoeken die wij nationaal en internationaal doen naar merkvoorkeur blijkt telkens dat de emotionele relatie nog steeds een belangrijke pijler is voor de creatie van merkvoorkeur. Dat er een causaal verband bestaat tussen merkvoorkeur en marktaandeel is voor weinigen omstreden. Zo hoor je vaak zeggen dat niemand in de toekomst nog een bank nodig heeft. Onderzoeken tonen echter aan dat de behoefte aan een bank, inclusief emotionele relatie, in de toekomst nog steeds groot is, ook onder millennials. Maar ook dat deze relatie in de praktijk er niet is. Digitalisering ten koste van de menselijke maat is een belangrijke oorzaak.