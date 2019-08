Martin Sorrell voor rechtbank voor saillante getuigenis over aankoop MediaMonks

Rogier Schalken mag Martin Sorrell en vier andere getuigen oproepen om vragen te stellen over de verkoop van MediaMonks aan S4 Capital, het bedrijf dat Sorrell opzette na zijn vertrek bij communicatiegigant WPP.

Schalken vermoedt dat hem tijdens zijn vertrek een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven over de verkoop van MediaMonks. Hij wordt nu in staat gesteld getuigen te horen om eventueel een bodemprocedure te kunnen beginnen.

Wie er naast Sorrell precies gaan getuigen is onduidelijk. Het verhoor van Sorrell zelf is in ieder geval saillant. Over zijn rol bij het verkoopproces bestaan 'nogal wat blind spots', volgens de advocaat van Schalken tegen het FD. WPP stelde destijds dat Sorrell vertrouwelijkheidsafspraken had geschonden.Hij zou informatie hebben verzameld over MediaMonks terwijl hij nog bij WPP werkzaam was.