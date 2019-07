Micha Commeren, Petra Lubbers en Merlijn van Vliet beginnen nieuw bureau Tom Orrow

Tom Orrow is onlangs officieel van start gegaan. Het bureau is een initiatief van Micha Commeren (voormalig partner van Makerstreet), Petra Lubbers (voormalig chief digital van Bruna en business director van bol.com) en Merlijn van Vliet (oprichter en creative director van Kokoro). Tom Orrow moet een mix worden van bureaumensen en niet-bureaumensen met een stevige focus op digital.

Volgens Commeren is er sprake van een weeffout in de manier waarop bureaus en klanten zakendoen. ‘Eigenlijk is deze samenwerking nooit in balans. Bij Tom Orrow hebben we daarom een model ontwikkeld waarin de samenwerking vanaf het begin evenwichtig is.’

Van Vliet: ‘Wij denken dat er meer en meer behoefte is aan een nieuwe lichting bureaus die op het snijvlak van business, product en merk opereren.’ Bij Tom Orrow kan er op projectbasis worden gewerkt, een team tussen klant en bureau worden samengesteld of een eigen bureau worden opgezet met de klant.

In de laatste twee vormen wordt in eerste instantie op kostendekkend niveau gewerkt en bij het behalen van de doelen worden zowel bureau als klant beloond. Op deze manier stelt Tom Orrow de balans terug te krijgen in de relatie tussen bureau en klant.