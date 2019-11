‘Wij zijn het ontbrekende stukje tussen de adverteerder en freelance specialisten’

Mijntje Cuijpers en Anneke Bos zijn twee ervaren reclamemakers, die elkaar kennen van TBWA/Neboko, N=5 en Dawn. Cuijpers heeft een meer strategische, digitale achtergrond en Bos meer account- én klant-ervaring – ze werkte onder andere ook voor Makro en Aegon. Ze vullen elkaar dus aan.

Tussen moet klanten helpen de regie te houden over hun marketingcommunicatie. Adverteerders willen steeds meer zelf aan de knoppen zitten en daarbij gebruik kunnen maken van de beste vakmensen, maar ontberen vaak het netwerk, de kennis of simpelweg tijd om dat goed te doen. En andersom willen strategen, creatieven en specialisten ook graag direct voor merken werken, maar missen ze soms de juiste sturing aldaar. Deze twee werelden vinden elkaar niet altijd even makkelijk. En als ze elkaar vinden, spreken ze ook lang niet altijd elkaars taal. Tussen vormt naar eigen zeggen de ontbrekende schakel en neemt de verantwoordelijkheid op zich om die wederzijdse behoefte in goede banen te leiden.

Waarom hebben jullie de bureauwereld achter je gelaten?

Bos: ‘Het is niet zo dat we de bureauwereld opeens stom vinden. Maar het is wel zo dat de bureauwereld een krimpende markt is, waarin het steeds meer over de knikkers gaat en steeds minder over het spel. En dat is nou net waar ons hart sneller van gaat kloppen: klanten helpen om creatieve oplossingen te vinden, die goed zijn voor hun marketing en business – in die volgorde. En niet van steeds meer voor steeds minder moeten doen en ook nog alle salarissen en de huur moeten betalen. Dat voel je steeds meer.’

Cuijpers: ‘Bij Tussen gaat het ook om de knikkers. We willen méér controle over marketingcommunicatie juist toegankelijk en kostenefficiënt maken voor klanten. Maar het doel is anders: goede mensen binnenhalen om goed werk te maken. Het uitgangspunt is positief.’

Wat was de spark, het zetje dat jullie nú met Tussen zijn begonnen?

Cuijpers: ‘Ik had het er al een paar jaar over met bevriende creatieven, over dat er eigenlijk een “professionele koppelstukje” tussen adverteerders en freelancers miste, maar durfde niet alleen de stap te nemen. Ik hield het idee tijdens een lunch tegen Anneke aan en ineens was Tussen er. Ik was net weg bij Dawn en Anneke had nog een klus lopen, maar als freelancer. Dat was einde zomer, toen ging het snel.'