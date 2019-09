MWG organiseert eerste ‘M-Talks Debate’

MWG spreekt van het ‘állereerste' M-Talks Debate voor haar leden. Dat is niet helemaal waar. De M-Talks zijn een voortzetting van de ‘Algemene Mediabeschouwingen’ die traditioneel op Prinsjesdag plaatsvonden. Met die nieuwe naam verliest het event de nominale verbinding met de datum, maar krijgt daar volgens directeur a.i. Cees Polman ‘een naam voor terug die meer aanspreekt bij de jongere generatie.’

‘De formule van het programma hebben we eveneens aangepast’, vertelt Saskia Caelen (programmacommissie). 'Het Lagerhuis-concept hebben we iets ingekort. Dit jaar leggen de 'ministers' geen drie maar twee debat-stellingen voor aan de ‘oppositieleden’. De vrijgevallen tijd hebben we gevuld met drie pitches waarin marketeers onder begeleiding van de minister van Innovatie vertellen over hun innovatieve projecten. Deze staan min of meer symbool voor het soort innovaties dat de branche in de nabije toekomst kan verwachten.’