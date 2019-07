Nestlé Nederland laat in-house-contentstudio opzetten na bureau-oriëntatie

Na een uitgebreide bureau-oriëntatie heeft Nestlé Nederland eerder dit jaar gekozen voor Yune om een in-house-contentstudio op te zetten. De studio is gevestigd in het kantoor van Nestlé in Amstelveen. Een team van Yune is daar sinds 1 mei aanwezig.

‘We zijn heel positief over het team van Yune’, vertelt Esther Bosman, e-Business-manager bij Nestlé Nederland. ‘Onze marketeers vinden het heel fijn om even langs te lopen en zaken direct met Yune te bespreken. Dit maakt afstemming makkelijker en zorgt voor een hogere kwaliteit en snelheid.’

Yune zal werk gaan verrichten voor verschillende merken van Nestlé, waaronder Maggi, Garden Gourmet, Nescafé, KitKat en het corporate merk.