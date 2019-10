'Steeds meer mogelijkheden om verhalen nog beter te kunnen vertellen', aldus Peter van Rij

Deze week is Peter van Rij, Executive Creative Director bij Accenture Interactive Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Peter over zijn week: ‘Sinds we in januari zijn begonnen bij Accenture Interactive zijn we druk met het bouwen van het "experience" bureau. Het is hectisch maar toch is deze periode misschien wel de leukste uit m’n carrière. Het lijkt erop dat we een verhaal vertellen waar klanten behoefte aan hebben. En dat geeft energie.

Wat mij altijd heeft gedreven in dit vak zijn goede verhalen. Dat is dan ook mijn thema voor deze week. Goeie verhalen blijven je bij, of je nou wilt of niet. Het maakt ook geen bal uit of het een film is, een boek, een lied, een installatie of een commercial. Een goed verhaal plant zich in je hoofd en ontstijgt het medium.

Verhalen kun je ook niet los zien van de tijd waaruit ze komen. Maar het grappige is dat echt goede verhalen vrijwel altijd tijdloos zijn. Die verliezen niets aan kracht.

Wat dat betreft ben ik ook heel positief over de toekomst. Er wordt weliswaar steeds minder gelezen, maar technologie zorgt ervoor dat er steeds meer mogelijkheden bijkomen waarmee we verhalen nog beter kunnen vertellen. En dat is te gek. Eén ding zal technologie echter nooit zal veranderen: elk verhaal begint nog steeds met een idee.'

Hier Van Rij's 5 bijdragen:

'Mijn ouders hadden begin jaren tachtig een sportschool in Brabant'

'Mijn eerste pick of the day is een documentaire die al meer dan veertig jaar oud is maar die de tand des tijds prima heeft doorstaan: "Pumping Iron" uit 1977. Mijn ouders hadden begin jaren tachtig een sportschool in Brabant. Die hing vol met posters van Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo en andere klerenkasten in lycra zwembroekjes. Ik ben dus waarschijnlijk enigszins bevooroordeeld. Maar toen ik als tiener Pumping Iron voor het eerst zag was ik meteen verkocht.

De docu gaat over de Mr. Olympia verkiezing in 1975. Daarin neemt Schwarzenegger het op tegen Lou Ferrigno, die later wereldberoemd zou worden als het groene monster in "De Hulk". Wat ik zo interessant vind is niet zozeer de strijd om wie de grootste spieren heeft, maar om wie er het sterkst is in zijn hoofd. Schwarzenegger is verbaal veel sterker dan Ferrigno, die naarmate de finale dichterbij komt steeds meer gebukt gaat onder de verbale opmerkingen van Schwarzenegger. Als de heren eindelijk hun opgepompte spieren mogen laten zien aan het publiek, is Ferrigno inmiddels gekrompen tot een heel klein bodybuilder-tje. Bekijk hier de veelzeggende trailer.'