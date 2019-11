David Koop toont louter werk dat bewijst dat het wél kan

Deze week is David Koop, de kersverse nieuwe Strategy Director van Roorda Reclamebureau, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

David over zijn week: ‘Sinds deze week ben ik als strateeg begonnen bij Roorda, met de ambitie om vanuit gedragswetenschap creatieve ideeën te ontwikkelen die positief bijdragen aan maatschappelijke verandering.

'Met de opkomst van AI en programmatic lijkt er minder ruimte voor vernieuwende creativiteit en lijkt ons vak soms op de automatische pilot te staan. Ik vind dat jammer: voor mijn gevoel begint elke positieve verandering juist vaak met een positief idee. Tikkeltje naïef als ik ben word ik dan ook blij van ideeën die in weerwil van cynisme laten zien wat er wel mogelijk is en wat ik zelf kan doen: yes, we can! Ideeën die de toon zetten, emoties raken en een nieuw handelingsperspectief aanreiken, zonder anderen de les te lezen.

'Vandaar dat deze week in het teken staat van Positiviteit, oftewel hoe ideeën kunnen helpen het positieve verschil te maken. Deze week "serveer" ik daarom louter voorbeelden van ideeën of makers die vanuit een positief frame anderen laten zien dat het wél kan.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. JR

'In 2011 raakte ik in de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam aan de praat met een jongen die met behangkwast en al bezig was levensgrote zwartwit portretten op de muur te plakken. De jongen stelde zich voor als JR, een straatfotograaf uit de banlieus van Parijs. Sinds hij in 2001 in de Parijse metro een fototoestel vond, voorziet hij de openbare ruimte van levensgrote, iconische zwartwit portretten. Typerend voor JR is dat hij op een lichtvoetige, humoristische manier aandacht vraagt voor controversiële issues zoals het Palestijns-Israëlische conflict en Mexicaanse immigratie in de US. Met iedere keer dezelfde intentie: door middel van humor en relativering mensen bij elkaar brengen.'