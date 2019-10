Hoop is big business, en dat is pas echte hoop, aldus Snellenberg

Deze week is David Snellenberg, executive creative director en oprichter van Dawn, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Snellenberg: 'Deze week staat in het teken van Hoop. Als we iets nodig hebben aankomende tijden dan is het wel hoop. Hoop is het antidotum voor cynisme. Hoop is iets wat we de samenleving kunnen geven in de vorm van verhalen, experiences, producten, diensten die de wereld veiliger, socialer, slimmer, schoner, eerlijker en bovenal leuker kunnen maken.

Hoop is geen strategie zei ooit iemand tegen me. Maar hoop is wel een vertrekpunt, een ingrediënt van elk succesvol product dat we kunnen leveren. Want we kunnen tegenwoordig alles maken. Technologie is een eindeloze toolbox van nieuwe producten, diensten en verbindingen. Data geeft ons steeds meer inzicht in de eindgebruiker waardoor we ons nog beter kunnen aanpassen.

Maar als iedereen dezelfde middelen, mogelijkheden en oplossingen heeft dan wordt de vraag: wat maakt ons uniek? Wat moeten we juiste wel en juist niet doen? Die vraag krijgen we de laatste tijd bij Dawn steeds vaker.

"Help! We doen teveel!"

Of: "Iedereen doet ons na!"

Of: "Wij doen iedereen na!"

Wie je bent en waar je voor staat wordt dus steeds belangrijker. We weten allemaal dat Belofte en Bewijs in lijn gebracht de beste total experience tot stand brengt. En dat begint met weten wie je bent. Je identiteit. En daarin speelt hoop een cruciale rol. Hoop en daadkracht.'

Hier Snellenbergs 6 (!) bijdragen:

'Gedeelde hoop en intentie zijn zo ontzettend belangrijk'

HOOP PLUS VERBEELDING

'Ik heb het geluk met de beste mensen uit ons vak te werken. Mensen die slimmer zijn dan ik, die me uitdagen, verbeteren en scherp houden. Klanten, strategen en creatieven die altijd bezig zijn de lat net iets hoger en verder te leggen. De kwaliteit van de mensen en hoe ze met elkaar samenwerken maakt voor mij echt het verschil, en daarom zijn gedeelde hoop en intentie ook zo ontzettend belangrijk.

Één van die belangrijkste talenten is Ward Graumans, niet alleen een goede vriend maar ook onze creative director. We appen elkaar op de meest onmogelijke momenten ideeën, beelden, woorden, producten, films, muziek en wat ons dan maar ook inspireert.

We zijn op zoek naar taal voor wat we voelen. En die taal kan alles zijn. Dit is de laatste app die ik van Ward kreeg.'