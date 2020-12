Beter kijken met Joris Kuijpers

Deze week is Joris Kuijpers, medeoprichter van The Family Amsterdam, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Joris over zijn week: 'Als je een rubriek moet vullen met pics, dan is de link naar kijken niet heel ver gezocht. Daarom heb ik vijf voorbeelden gezocht waarbij de makers naar mijn mening net iets beter hebben gekeken dan dat we gemiddeld kijken.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Damien Chazelle – Vertical cinema

'Nieuwe kanalen en media zijn leuk en bieden veel nieuwe mogelijkheden. Het enige wat lastig is en blijft, is dat alle kanalen andere formaten hebben. En toch is het ook weer logisch, want we kijken per medium anders. Wat ik echt een goed voorbeeld vond van denken en kijken in mogelijkheden in plaats van beperkingen was de vertical film - en reclame voor de iPhone 11 Pro - van Damien Chazelle (regisseur van onder andere Whiplash en La La Land). In zijn geheel gedraaid en gemaakt voor het bekende formaat 9:16.'