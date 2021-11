Matthias Wentink (Dept): 'De voetbalwereld fascineert mij enorm'

Deze week was Matthias Wentink, creatief bij Dept Agency, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Wentink over zijn week: 'Ik ben niet echt een vakidioot. Ik bedoel, soms vind ik het leuk om werk te maken, kan ik ’s nachts wakker liggen met een idee en met bewondering naar andermans werk kijken. Maar ik ben niet echt de gast die urenlang kan lullen over reclame. Waar ik het wel altijd over kan hebben, is over voetbal. Dus als je niets met voetbal hebt, dan kun je deze week de Picks of the Week beter overslaan en weer aan het werk gaan.

Waarom ik het wel graag over voetbal heb, is omdat de voetbalwereld mij enorm fascineert. Mijn opa omschrijft het altijd als 22 droplullen die achter een bal aanrennen, maar voor mij zijn er veel meer dingen die deze sport boeiend maken. Denk aan het grote contrast tussen topsport en de kelderklasse, clubwapens die fans op hun borst hebben laten tatoeëren, kantines waar Rob de Geus niet vrolijk van wordt en unieke shirt- en stadion-ontwerpen.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

Rugnummer 1. (Gianluigi Buffon) Hans van der Meer

'Dat het in de voetbalwereld niet alleen draait om rijke mannen met baarden en kamelen die wereldwijd voetbalclubs opkopen, bewijst fotograaf Hans van der Meer. Met zijn camera is hij bij duizenden voetbalclubs in binnen- en buitenland geweest om hun velden te documenteren. Met zijn series Hollandse Velden, Vlaamse Velden, Antwerpse Velden en Europese Velden laat hij zien wat de voetbalcultuur in de laagste divisies is.

Wat ik zo mooi vind aan het werk van Hans van der Meer is het kneuterige, dorpse gevoel waar ik mij als dorpeling wel een beetje in kan herkennen. Lokale sponsoring, mensen die al ongeveer zo’n 80 jaar verbonden zijn aan de club en scheve lijnen op voetbalvelden die bestaan uit modder in plaats van (kunst)gras. Wat we zien is voetbal zoals het misschien wel hoort te zijn.

Ik wil je aanraden om Vlaamse Velden of Calciatori della Domenica eens op te zoeken op YouTube. Een andere aanrader is Fútbol Moderno; deze is dan wel niet gemaakt door Hans van der Meer, maar geeft hetzelfde gevoel weer.'