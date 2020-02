Nikki de la Rambelje: 'Als ik echt lekker ga, neemt m’n geen-geluid-lach het over'

3. Boerenwijsheid

'De pick van vandaag is de schuld van Pascal van Ham, een wandelende bron van inspiratie en (lucky me) kind aan kerk bij The Gardeners. Ze is op het moment VP Marketing bij Infarm. En wat is dat een moddervet initiatief. Had ik het maar bedacht. Infarm plaatst "vertical farms" in supermarkten waarin verse groenten groeien (zie foto). Ze worden geoogst recht voor je neus, met de wortels er nog aan - “So fresh it is still alive”. Zeg maar, je eigen moestuin in de supermarkt om de hoek, zonder geschoffel en vieze vingers.

De perfecte mix van licht, lucht en voedingsstoffen zorgen ervoor dat de gewassen groeien. En alles wordt op afstand gereguleerd. Dat noemen ze farming from the cloud. Verse producten, geen chemische pesticides, minimale verpakking en een enorme besparing in transport, water en ruimte. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Dit initiatief pakt meerdere problemen in één keer bij de ballen door gewoon het hele systeem te herzien en te veranderen. Dat is toch te gek?'