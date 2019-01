Rondvraag: ‘Jong talent is niet loyaal aan werkgever’

‘Vroeger, toen ik zelf werknemer was en RA*W mede oprichtte, dacht ik: zo moeilijk is het toch niet om goed te zijn voor je personeel? En waarom luisteren ze niet gewoon naar mij? Nu ik werkgever ben, zie ik de andere kant van de medaille: het is wel degelijk ingewikkeld om je team tevreden te houden.

‘De reclamewereld is een snelle branche, waardoor je juist alleen maar tijd hebt voor learning by doing. Het is een utopie als je verwacht dat je gedurende de dag veel tijd vrij kunt maken om jezelf te ontwikkelen. Dit is iets wat je ook deels kunt doen in je eigen tijd. Als je geen opleiding krijgt, dan kan men ook zelf een cursus aandragen. Dan wil ik daar best in investeren. Velen nemen dit initiatief niet.

‘Ik ben het er 100 procent mee eens dat jongeren onrealistische verwachtingen hebben van hun werk. Ik had ze zelf ook en toen ben ik enorm op mijn bek gegaan. Ik wilde even de business veranderen, maar dat kreeg ik natuurlijk niet voor elkaar. Leren werken is de allergrootste les die talenten moeten leren.’

..En dit vinden de junioren..