Senior creatives Saskia Meijer en René Verhagen gaan aan de slag bij J. Walter Thompson Amsterdam. Het team, dat al ruim 14 jaar samenwerkt, komt van XXS Amsterdam, waar ze prijswinnende campagnes ontwikkelden voor onder meer HEMA, Binck Bank en Nierstichting.

'We willen allemaal het verschil maken en dat gaat het best bij een bureau dat het verschil maakt', aldus het team over hun keuze voor J. Walter Thompson.