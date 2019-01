Simon Neefjes wordt non-executive partner bij MeMo2

Neefjes nam eind 2018 afscheid als ceo van TBWA Nederland. Samen met Diederick Koopal en Cor den Boer zette hij 20 jaar geleden Neboko op, dat in 2002 werd overgenomen door TBWA. Bij zijn afscheid gaf hij aan ervoor te kiezen om voorlopig 'even niks te doen' en geen te leiding geven. 'Ik zie dat echt als een luxe. Na 20 jaar ga ik mij rustig oriënteren op wat ik ga doen. Dat zal geen reclamebureau zijn, want ik vertrek bij het beste bureau van Nederland.'

In plaats daarvan stapt hij nu in als non-executive partner van MeMo2. Volgens Marcel Vogels, oprichter van MeMo2, wil dit zoveel zeggen als ‘dat als iets strategisch van groot belang is, we Simon aan onze kant vinden.’