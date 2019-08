Snap komt met partnerprogramma om bureaus te helpen met AR-lenzen

Snap Inc., het bedrijf achter Snapchat, lanceert het Lens Creative Parner-programma in Nederland om zo bureaus te helpen bij de ontwikkeling van campagnes met de AR-technologie voor Snapchat-lenzen. Het programma is eind vorig jaar van start gegaan met partners MediaMonks, GoSpooky en Superhero Cheesecake.

De bedoeling is dat ontwikkelaars van de Snap-lenzen een certificering krijgen, zodat de aanwezige kwaliteit inzichtelijker wordt voor merken. Volgens Snap zouden merk-campagnes op deze manier effectiever worden.

De Snap-partners worden geselecteerd op basis van AR-ervaring en moeten een training volgen op het gebied van ontwikkelingsprocessen, best practies, advertentiebeleid en de targeting-mogelijkheden voor AR Lenses in Snapchat. Het is mogelijk dat er later dit jaar meer Nederlandse partners worden toegevoegd aan het programma.