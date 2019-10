'Sinds de commercial met Freek Vonk en de panda staan we op de radar van buitenlandse bureaus'

Gisteren hebben jullie aangekondigd dat Postoffice, Good Sounds en Tone of Voice één zijn geworden – jullie heten voortaan Postoffice Amsterdam. Wat is de achterliggende gedachte van deze fusie?

Corné Overbeeke, managing director: ‘Het simpele antwoord is dat wij dachten dat iedereen wel wist dat wij in hetzelfde pand zaten en al veel samenwerkten – maar dat bleek niet het geval. Daarnaast communiceert het natuurlijk makkelijker, je hoeft niet telkens uit te leggen wie wat doet. Zeker internationaal, nu we steeds meer internationale aanvragen binnenkrijgen. Nu is het Postoffice Amsterdam met de afdelingen Visual Effects, Sound & Music en Voice Casting. Maar de belangrijkste reden voor de samensmelting is dat de markt is veranderd; er is steeds meer behoefte aan snelheid en efficiëntie, aan full-service postproductie, en dat bieden wij.’

Jurriaan Balhuizen, Head of Sound & Music en in 2004 oprichter van Good Sounds: ‘Neem een retailer die dagelijks andere tag-ons met een andere prijs nodig heeft: nu tofu in de aanbieding voor maar 2,69! En de volgende dag: vandaag melk voor maar 99 cent! Wij kunnen dat beeld en geluid razendsnel aanpassen. En ik kan bijvoorbeeld bij een editor binnenlopen en vragen of hij het beeld 3 frames opschuift, waardoor het geluid van een deurbel precies goed valt.’

Overbeeke: ‘Wij kunnen dit eigenlijk al sinds 2004, we waren onze tijd in zekere zin vooruit. We hebben het alleen nooit als zodanig gecommuniceerd. Anderen zijn daar slimmer in geweest, wij zijn wat dat betreft misschien wat meer nerds.’

Wat bedoelen jullie precies met ‘we krijgen steeds meer internationale aanvragen binnen’ – in jullie persbericht spreken jullie zelfs van een marktleidende positie. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

Overbeeke: ‘Postoffice heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd op het gebied van CGI (Computer-generated imagery) characters en animals, maar ook crowds en cars, zoals dat zo mooi heet. Wij kunnen dus heel goed fotorealistische personages, dieren en auto’s in 3D maken. Zeker sinds de commercial met Freek Vonk en de panda voor Reaal en DDB Unlimited staan we op de radar van bureaus uit het buitenland.’

Head of Visual Effects Boyo Frederix, die vers terug is uit Londen waar hij VFX supervisor was bij MPC, haakt in: ‘Wij kunnen 3D-beelden heel snel tot leven wekken dankzij onze in-house ontwikkelde technologie daarvoor.’ Met een twinkeling in z’n ogen: ‘2020 wordt wat dat betreft een heel interessant en belangrijk jaar voor ons, met de Grand Prix in Zandvoort, het EK Voetbal en de Olympische Spelen in Tokio. Wij kunnen inmiddels heel snel stadions met 60.000 unieke toeschouwers genereren. Dat is normaal gesproken heel veel handwerk, maar voor ons niet meer. Wij kunnen met een paar handelingen bijvoorbeeld ook alle logo’s en kleding in het stadion van bijvoorbeeld Ajax in Barcelona veranderen. We gaan de komende tijd zeker een rondje langs alle bureaus maken.’