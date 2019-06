Alzheimer SOCKS krijgt een vervolg met ‘Held op Sokken’

De eerste editie Alzheimer SOCKS werd ontworpen door Mart Visser en de erven van Frans Molenaar, die zelf aan de ziekte van Alzheimer leed. Dit jaar heeft het modeduo Spijkers en Spijkers de sokken ontworpen. De ontwerpsters hebben zich laten inspireren door hun eigen ervaringen als eeneiige tweeling en de verwarring die zij als gelijkende zussen oproepen.

Om de ziekte bespreekbaar te maken bij kinderen én kleinkinderen, zijn de sokken dit jaar ook beschikbaar in kindermaten. Daarnaast verschijnt er in het kader van de campagne een speciale uitgave van Borre. De speciale editie van dit Borre-boekje heet ‘Borre en de sokken van oma’. Borre-boekjes spelen een rol in de leesontwikkeling van een kind.

De Alzheimer SOCKS zijn verkrijgbaar bij onder andere Jumbo-winkels, Jeans Centre, via Sodexo en online voor €6,99 per paar.

Credits:

Klant: Alzheimer Lab. Eindverantwoordelijke klant: Erik Liebe (Unilever), Claudia Doorn (Vodafone/Ziggo), Willemijn Pel (Heineken)

Bureau: Alfred International

Account: Mark de Leeuw, Mireille Elberse

Strategie: Gabriel Snuverink

Creatie: Luuk van de Put, Jurre van de Ven

Design: Jasper Kulker, Marco Jongeneel (Vijf890)

Producer: Vittoria Robijns

Social en PR: Team LEWIS

Mediabureau: Vivaki Exchange/Starcom

Website: Lyfter

Productiemaatschappij film: Bandit Amsterdam

Regisseur: Tobias Corba

Producer: Hannah Padding

D.O.P: Stephan Polman

Focus Puller: Tijn Sikke, Taco Bonsang

Camera assistent: Marc Smeets

Editor: Tobias Corba

Grading: Barry Clarke (Captcha!)

Muziek: Jurriaan Balhuizen, Pieter Brouwer

Soundstudio: Goodsounds

Soundstudio’s VO opname: Rock Town Studio’s, Van de Laar || Van Efferen, Good Sounds

VO casting: Chantal Kunst (Tone of Voice)

Kleding: MakeOver Factory

Fotografie: Tobias Reymond Fotografie, David de Jong Fotografie

Locaties: Maloney Amterdam, De Mirandabad, PARK Tennis (Amstelveen), Holland Park, Snippe Projecten, VU Medisch Centrum, Dagelijks Leven Zorg, Paviljoen Smit-Bokkum , Ds. J.J. Buskesschool, Skatepark NOORD Amsterdam, Kinderboerderij Ijsselstee