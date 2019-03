AR-filters op Instagram: zo gebruik je die voor campagnes

Steeds meer merken experimenteren met de filters: Adidas, Dior, Disney, Gucci, noem maar op. Niet heel wonderlijk, aangezien het platform dagelijks 400 miljoen bezoekers heeft. De filters kun jezelf maken via de app ‘Spark AR Studio’ van Facebook. Waarom zou je dan nog een bureau inschakelen? ‘Het bouwen van een simpele lens is heel makkelijk’, antwoordt Van der Wiel, ‘maar als je effecten gaat toevoegen, heb je meer expertise nodig.’ Hij vervolgt: ‘Ook moet je weten hoe je een filter promoot en welke mensen graag gebruiken. Veel merken willen hun logo erin, maar dat zal ik niet aanraden: het is belangrijk dat die er zo natuurlijk mogelijk uitziet. Vervolgens moeten marketeers bepalen welke doelgroepen zij willen bereiken. Hiervoor kunnen zij Instagram Stories en posts inzetten.'