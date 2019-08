Arty-farty campagnes, Gijs Determeijer (Halal) vertelt hoe én waarom

De beelden zijn korrelig, de shots beweeglijk en de kleuren zijn vintage. Het totaalplaatje oogt artistiek. Volgens Determeijer is deze stijl ‘typisch Halal'. De productiemaatschappij is negen jaar geleden opgericht als tegengeluid op de standaardcommercials.



Volgens Determeijer viel de 'arty aanpak' meteen op. Wat maakt Halal anders dan bijvoorbeeld WeFilm? 'Het is appels met peren vergelijken. Zij zijn sterk in slimme concepten en commercials in docu-stijl. Wij blinken uit in vorm en storytelling.' Halal spendeert, naar eigen zeggen, een groot deel van het budget aan de vorm (denk aan colourgrading).

Om van elk project een visueel kunstwerk te maken, speurt het bureau stad en land af voor jong talent. Daarvoor werd de partij dit jaar beloond; het won de Producers Awards in Cannes bij de Young Director Wars, een erkenning voor het ontdekken en vooruithelpen van jonge makers.