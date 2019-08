Asics komt met wereldwijde campagne, gemaakt door Likefriends Amsterdam

Asics lanceert de nieuwe campagne The Comfort of Confidence ter promotie van de Gel-Quantum-schoen. Zelfvertrouwen komt van binnenuit als de mens in balans is met zichzelf en omgeving, stelt het sportmerk. Asics laat verder weten dat de campagne mensen moet aanmoedigen hun eigen pad te volgen, en daar hoort dan uiteraard schoeisel van dit merk bij.

De campagne wordt wereldwijd uitgerold en is ontwikkeld door het Amsterdamse bureau Likefriends. Stef de Jong, oprichter van Likefriends: ‘Het tweede deel van de campagne erkent dat identiteit voor ons publiek (jonge modebewuste consumenten, red.) contextueel is. Ze stellen bepaalde delen van hun identiteit af op basis van de situatie: werk, familie, vrienden, online.’

Krzysztof Rodziewicz, Category Manager Lifestyle bij Asics EMEA: ‘Gedurende de zomermaanden zullen we verschillende versies van de Gel-Quantum-lijn uitbrengen. Elke lancering wordt gepromoot met campagne-uitingen gericht op specifieke gebeurtenissen uit het leven van ons publiek.’