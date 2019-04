Bavaria viert 300-jarig jubileum met nieuw design fles

Het ontwerp van de nieuwe Bavaria fles is geïnspireerd op het erfgoed van de 300-jarige familiebrouwerij. Centraal in het design aan de eigen mouterij en het zuivere mineraalwater uit eigen bron. Ook de passie voor bier die al zeven generaties wordt doorgegeven zien we terug in het uiterlijk. Opvallend is daarnaast de lange, strakke hals van de fles met reliëf.

Gebleven is de bruine fles, volgens marketing manager Bavaria Florent Renders, omdat dit beter is voor de smaak en kwaliteit van het bier. ‘Het nieuwe design verwijst naar onze rijke geschiedenis en past tegelijkertijd bij het Bavaria van nu. We vernieuwen al generaties lang en ook in de toekomst blijven we pionieren. Met het nieuwe design vertellen we dit verhaal rechtstreeks aan de consument.’

Onder de noemer ‘Zo. Onze Nieuwe Fles’ komt Bavaria met een commercial gemaakt die in de komende drie weken te zien is op tv, online, in de bioscoop en op (digitale) abri’s. “We zijn erg trots op de nieuwe fles. Daarom hebben we een campagne neergezet met veel mediadruk, zodat heel Nederland snel kennismaakt met ons nieuwe design”, aldus Renders.