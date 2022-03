Bert Teunissen vereeuwigt de Toeslagenaffaire in opdracht van de SP

In Het Parool viel te lezen: ‘Bert Teunissen fotografeert al sinds zijn 15e en heeft een indrukwekkende staat van dienst (hij publiceerde in onder meer The New York Times en maakte onder andere de indrukwekkende internationale serie Domestic Landscapes), maar hij werd niet eerder zo gegrepen door een opdracht. Kun je dat uitleggen?

'Ongewild en ongevraagd krijg je van deze mensen hun verhaal te horen. Al na de eerste dag realiseerde ik me dat dit geen gewone klus zou worden en om de verhalen van me af te zetten begon ik die verhalen op te schrijven. Ik dacht te weten waaraan ik begonnen was, maar de verhalen hebben mij duidelijk gemaakt dat wij Nederlanders echt geen énkel idee hebben van het drama dat zich (al 17 jaar!) onder onze ogen heeft afgespeeld zonder dat wij het in de gaten hadden. De 'fraudeurs' kregen een dossiernummer en werd de directe toegang tot het Belastingkantoor geweigerd. Ze mochten alleen het algemene nummer bellen, kregen dan iemand aan de lijn die zijn/haar naam niet mocht geven en verdwaalden in een woud van regels, leugens en onwil. Als je de verhalen hoort, geloof je gewoonweg niet dat dit in Nederland heeft kunnen plaatsvinden; het is puur Kafka.

Hierdoor zijn hele gezinnen verscheurd geraakt (man gelooft zijn vrouw niet en geeft haar de schuld), families onthecht (mensen die hun ouders al jaren niet meer zien, omdat die beweren dat de Belastingdienst/Nederlandse Overheid geen fouten maakt, of omdat de mensen die door de claims van de Belastingdienst in financiële problemen zijn geraakt, hun kinderen niet meer konden onderhouden waardoor die door Jeugdzorg uit huis zijn geplaatst).

Mensen zijn hierdoor fysiek ziek geworden, vaak volledig afgekeurd en in de bijstand terecht gekomen, sommigen hebben zelfs zelfmoordpogingen ondernomen. Van één geval weet ik dat ze jarenlang door haar buurman is gevolgd en gefotografeerd - die alles heeft doorgespeeld aan de Belastingdienst. Die man is inmiddels berecht, maar nu loopt er nog een zaak van die vrouw tegen de ambtenaren die deze man daartoe hebben aangezet. Ondertussen heeft zij alles verloren (scheiding, bedrijf naar de knoppen, huis kwijt, kinderen uit huis geplaatst) en zit ze volledig afgekeurd alleen thuis in een galerijflat.

Een ander - inmiddels gescheiden - echtpaar heeft een aanklacht tegen de Staat lopen waarin ze bewijs aanvoeren dat er bij de Belastingdienst (nog steeds!) mensen werken die bewust wachtten tot mensen de 13e maand of het vakantiegeld kregen uitbetaald, waarna ze extra incassobedrijven op ze afstuurden onder het motto 'afpakjesavond'.

En zo heb ik nog legio andere niet te bevatten verhalen. Zoals van die vrouw die me een vuistdik dossier onder ogen schoof waarin werkelijk iedere pagina helemaal zwart afgelakt was. Of stel je voor dat je een alleenstaande moeder van twee dochters bent en je krijgt een brief van de Belastingdienst die ijskoud beweert dat je fraudeur bent omdat je 'helemaal geen kinderen hebt'.

Inmiddels is ook bewezen dat de Belastingdienst meer dan 9000 dossiers bewust heeft vernietigd.

Snap je? Het is gewoon crimineel. Daarom werd (en word) ik er zo door gegrepen.'