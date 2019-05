Sam Spiegel: ‘Bij verreweg de meeste van mijn projecten die succesvol zijn, begint het met de muziek’

Wu-Tang Clan, Childish Gambino, Kanye West, M.i.a. Enig idee wie met al deze artiesten werkte en een reputatie heeft als allround producer, artiest en regisseur? Sam Spiegel!

Eerst de muziek, dan de beelden. In die volgorde werkt hij. Deze commercial voor Kenzo World is een het resultaat van een samenwerking tussen producent Spiegel en regisseur Spike Jonze. Het nummer dat je in deze film hoort, Sam's Mutant Brain (feat. Assassin), werd gebruikt als de soundtrack in de korte film. Het nummers bereikte # 2 in de Spotify Global Viral 50 Playlist en won de AICP Best Music award, plus twee Gold Lions en nog een hele trits andere prijzen.

Recent schreef en regisseerde Sam Spiegel een miniserie (zie verder), getiteld ‘Wu-Tang in Space Eating Impossible Sliders’ in opdracht van Impossible Foods en White Castle, met in de hoofdrol leden Wu-Tang Clan RZA, GZA en Ghostface Killah.Tijdens Buma Music in Motion is hij gastheer van een bijzondere sessie waaraan Adformatie zijn naam verleent.

In deze sessie gaat Sam Spiegel een (sound) track bouwen! Hij zal een onderwerp te krijgen van het publiek, samen met u op te bouwen van een volledige (geluid) spoor, teksten schrijven met het publiek, iemand uit de menigte te zingen op het spoor, en misschien iemand anders op te nemen gitaar of sleutels. Een echt onmisbare sessie!