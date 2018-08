Bijenkorf zamelt kleding in voor het goede doel, maar of iedereen daarop zit te wachten?

Ieder jaar belandt 145 miljoen kilo textiel bij het restafval, terwijl 65 procent daarvan geschikt is voor hergebruik of recycling. Het warenhuis vraagt hiervoor aandacht bij de consument. Klanten kunnen in augustus bij alle Bijenkorf-winkels hun textiel inleveren en krijgen daar een voucher voor terug.

Bijenkorf communiceert over de actie via diverse kanalen. Op de Bijenkorf-website staat aangegeven waar de Sympany-inzamelbakken staan. Via social media geeft styliste Kirstie tips en tricks over hoe mensen hun kast kunnen opruimen. En de Bijenkorf verloot een opruimmiddag met een professionele stylist en shoptegoed.