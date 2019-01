Bloempotkapsel maakt zijn comeback in KFC-campagne

Het bloempotkapsel is terug van weggeweest en daar speelt KFC op in. Met deze coupe, de zogenaamde 'bowlcut', promoot de keten zijn nieuwe food bowls. En hoe: het geeft de beruchte look een hippe twist.

Sommigen krijgen nog steeds rillingen als ze denken aan dit pittig kort kapsel, maar tegenwoordig ben je er hartstikke hip mee. Sinds ontwerper Haider Achermann vorig jaar zijn modellen tijdens een modeshow een bowlcut gaf, veroveren bloempotkapsels het straatbeeld. De fastfoodketen lift mee op de nostalgische trend om zijn 'Famous Bowls' te promoten.