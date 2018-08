BN’ers laten zien hoe ‘Nederlands’ Google Assistant is

Eerder dan verwacht kwam Google Assistant onlangs beschikbaar in het Nederland. Dit houdt in dat het virtuele hulpje niet alleen het Nederlands verstaat, maar ook onze cultuur en uitspraken begrijpt. Zo weet Google Assistant dat we met een ‘appje’ een Whatsapp bericht bedoelen, in plaats van een app in de Play Store, verklaart Rachid Finge, communicatiemanager van Google Nederland. Voor het grote publiek kan dit nog wel wat uitleg gebruiken. In de video laten acht bekende Nederlanders (Yes-R, Mascha Feoktistova, Hans Kazàn, Wilfred Genee, Celine Huijsmans, Spike en Jamie van Di-Rect en Giel Beelen) hoe de spraakdienst een rol kan spelen in het dagelijks leven.

Credits

Opdrachtgever: Google

Bureau en concept: Glasnost

Regie: Henk Boersen/Chris Peters

Productie: Four Creating