Booking.com komt met nieuwe reeks video’s voor Live Curious-campagne

In een andere video probeert een meisje zich op te maken met allerlei soorten make-up, maar dat verloopt niet helemaal zoals gepland. Het meisje smeert dan ook alle make-up af aan haar kleding.

Deze video’s roepen gevoelens als vrijheid, vastberadenheid en vertrouwen op en deze worden ook versterkt door de begeleidende muziek in de campagne. Zo zijn de nummers ‘Here You Come Again’ van Dolly Parton, Barbra Streisands ‘Gotta Move’ en ‘Bette Davis Eyes’ van Kim Carnes gebruikt.

De campagne wordt uitgerold via Facebook, Instagram, YouTube en radio. De regie lag in handen van Fredrik Bond met Monika Lenczewsk als director of photography. Beiden zijn afkomstig van productiemaatschappij MJZ.