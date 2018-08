Campagnerapport: ANWB scoort bovengemiddeld, Eurojackpot mikt op groot, groter, grootst

Slechts 16% van de kijkers vindt de commercial van Eurojackpot geloofwaardig. Daar staat tegenover dat 52% de spot goed bij het merk vindt passen en ook nog eens leuk vindt. 47% geeft aan dat de reclame een duidelijke boodschap bevat. 64% van de kijkers is van mening dat de loterijcommercial opvallend is. ‘Steeds een overtreffende trap’, klinkt het. ‘Het is sterk overdreven en daardoor wel grappig.’ Het uiteindelijke rapportcijfer is een 6,3.

Max de Jong: ‘Véél groter denken is het motto van de nieuwe campagne van Eurojackpot. De consument heeft enige fantasie nodig om de boodschap te kunnen geloven, maar opvallend en aansprekend wordt de commercial wel door het ‘groot, groter, grootst’-concept. De terughoudendheid van de meeste Nederlanders is mogelijk te verklaren door de zeer kleine winkans, maar duidelijk is wel een winnaar word je alleen door de gok te wagen.’

Michael Kastelijns, marketingmanager bij de Nederlandse Loterij, geeft aan tevreden te zijn met de score, omdat het de eerste commercial betreft met een nieuw merkverhaal en campagneformule voor Eurojackpot. ‘Uiteraard zien we ruimte voor optimalisatie op bijvoorbeeld boodschapoverdracht. Goed om te zien dat we boven benchmark scoren op opvallend, merkfit en leuk. Dat de commercial op geloofwaardigheid beneden benchmark scoort, snappen we wel. We bieden een jackpot aan die over-the-top is, namelijk oplopend tot 90 miljoen euro. Daar hoort beeldspraak bij die over-the-top is, dus dat dat resulteert in deze score op geloofwaardigheid is zoals gepland.’