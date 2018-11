Campagnerapport: BinckBank mikt op nieuwe doelgroep, Plus snijdt maatschappelijk thema aan

46% van de kijkers vindt de commercial van Plus aansprekend, 54% is van mening dat de commercial geloofwaardig is en 60% geeft aan de uiting onderscheidend te vinden. 63% van de kijkers vindt de campagne leuk. Het rapportcijfer voor de supermarkt komt neer op een 6,8.

De Jong: ‘Plus snijdt wederom met een nieuwe commercial een belangrijk maatschappelijk thema aan: integratie. In de campagne neemt Plus ons mee in het verhaal van Ismail die kennis maakt met de Nederlandse cultuur en op zijn beurt zijn Nederlandse vriend introduceert aan de Syrische. Op een grappige doch treffende manier wordt een serieuze boodschap goed en geloofwaardig overgebracht. De tune en visuals maken de commercial daarnaast leuk, aansprekend en onderscheidend. Wederom een geslaagde campagne.’

Esmee Blom, Marketing Communicatie Manager Campagnes bij Plus, vertelt dat samen eten verbindt. ‘Tijdens het eten heb je oprechte aandacht voor elkaar. Dit is wat we, met onze communicatie, over willen brengen en dat zie je ook terug in de commercial met Ismail. Het is daarom leuk om te lezen dat de Nederlandse tv-kijkers de commercial over het algemeen goed hebben gewaardeerd. En het is fijn om te zien dat de commercial de kijkers heeft aangesproken en door hen als geloofwaardig en opvallend werd ervaren. Wij hebben zelf ook gezien dat de commercial veel heeft losgemaakt in de samenleving, omdat we een actueel thema hebben aangesneden. Veel mensen waren daarom ook oprecht geraakt.’