Campagnerapport: Plien van Bennekom en Hans Anders, Wehkamp doet ode aan vrouw

47% van de kijkers vindt dat de commercial van Hans Anders onderscheidend is. 52% is van mening dat de merkcampagne goed bij de opticien past, 54% ervaart de commercial als leuk en 59% geeft aan de uiting opvallend te vinden. ‘Grappig en net even anders dan wat je van een opticien verwacht’, zegt een van de kijkers. ‘Een duidelijke boodschap, gebracht met een grap’, klinkt het verder. Het rapportcijfer voor Hans Anders is een 6,4, ietsje hoger dan de MeMo²-benchmark van 6,3.



Gemma Bröring, Data & Analytics Executive bij MeMo², vertelt dat de pay-off ‘De beste service voor de beste prijs. Dat maakt Hans Anders.’ niet per se een onderscheidende boodschap is ten opzichte van de concurrentie. ‘Toch is de commercial van de opticien met Plien van Bennekom bovengemiddeld onderscheidend, volgens de kijkers. Daarnaast is de humor in het verhaal opvallend en leuk om naar te kijken. Ondanks dat het brillenmerk ‘anders’ wil zijn, is de opticien dichtbij de eigen campagne-identiteit gebleven, waardoor de commercial zeer goed bij het merk past.’

Rian van Koulil, International Director Marketing Communications van Hans Anders, geeft aan dat ze zich kan vinden in de resultaten. ‘We zien in eigen onderzoeken ook dat Nederland onze nieuwe campagnelijn, merkbelofte en onze Loes omarmt. Hans Anders doet het weer Anders, en dat vinden mensen goed bij ons passen. Dat de commercial duidelijk, opvallend en leuk wordt gevonden is voor heel erg belangrijk. En dit is nog maar het begin. We laten iedereen nu kennismaken met onze Loes. In het najaar komt de volgende commercial waarin we laten zien hoe we onze belofte ‘De beste service voor de beste prijs’ in de praktijk waarmaken.’

(Tekst gaat verder onder de video)