Campagnerapport: Venco mikt op typisch Nederlands, Prinses Beatrix Spierfonds scoort hoogste beoordeling tot nu toe

68% van de kijkers is van mening dat de commercial onderscheidend is en driekwart vindt de campagne goed passen bij het Prinses Beatrix Spierfonds. 77% vindt de commercial geloofwaardig, 79% waardeert deze als opvallend en maar liefst 84% vindt de campagne een duidelijke boodschap hebben. ‘Een duidelijke reclame voor zowel kinderen als volwassenen’, deelt een kijker dan ook. ‘De boodschap komt aan en wordt duidelijk uitgelegd.’ Het uiteindelijke rapportcijfer voor deze campagne is een 7,6. Dit zorgt ervoor dat het Prinses Beatrix Spierfonds tot nu toe de hoogste beoordeling ooit heeft gekregen in het campagnerapport van Adformatie en MeMo².

Max de Jong: ‘Het Prinses Beatrix Spierfonds introduceert middels de commercial het drukpoppetje Pippa. Pippa staat in de nieuwe campagne symbool voor spierziekten, om aan een zo breed mogelijk publiek de ernst van spierziekten over te kunnen brengen. Om de effecten van spierziekten op een lichaam uit te beelden, verslapt het schattige drukpoppetje Pippa geleidelijk doordat de rek uit het elastiek verdwijnt. De indringende en pakkende vertaalslag van deze symbolische beelden lijkt zijn vruchten af te werpen: de boodschap wordt vooral duidelijk en geloofwaardig bevonden en komt bovendien hard binnen bij de Nederlandse kijkers.’

Eline Olsthoorn, communicatieadviseur bij het Prinses Beatrix Spierfonds, vertelt aan Adformatie dat uit onderzoek blijkt dat spierziekten een vrij onbekend fenomeen zijn onder het brede publiek. ‘Voor wie nog nooit in aanraking is gekomen met een spierziekte is het moeilijk voor te stellen hoe heftig het kan zijn. Wij vinden het één van onze taken als fonds om daar verandering in te brengen. Met de campagne willen we de impact van spierziekten onder de aandacht brengen van een breed publiek, zodat er meer begrip komt, meer aandacht en uiteindelijk ook meer geld voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van alle spierziekten.’

Olsthoorn geeft aan blij te zijn dat de commercial in het campagnerapport duidelijk, opvallend en geloofwaardig wordt gevonden. ‘Natuurlijk zijn we ook ontzettend trots op het hoge rapportcijfer. Het is een bevestiging van wat we wilden bereiken met de campagne. Aangezien we de campagne meerdere keren willen herhalen, zijn dit prachtige resultaten om mee verder te gaan.’