D66 presenteert zich als bezorgde ouder: ‘Stem niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen’

Politieke partij D66 lanceert een spotje in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. De video, gemaakt door Wefilm, moet kiezers duidelijk maken dat zij niet alleen voor zichzelf stemmen, maar ook voor hun kinderen. Om dit uit te beelden is de hoofdrol weggelegd voor een 4-jarige meisje dat voor het eerst naar school gaat.

De video gaat over Sam, zij loopt met haar moeder een basisschool binnen. De stem van voormalig D66-fractievoorzitter Jan Terlouw vertelt hoe belangrijk deze dag voor haar is. Niet omdat het haar eerste schooldag is, maar haar moeder gaat hier stemmen voor een beleid dat haar toekomst bepaalt.

Impliciet noemt hij de belangrijkste verkiezingsstandpunten – het klimaat, onderwijs en Europa: ‘En hoe gaat het als ze later groot is? Zal het dan beter gaan met het klimaat? En Europa? Dingen waar ze nog helemaal niet mee bezig is, maar die zo belangrijk zijn voor haar toekomst.’