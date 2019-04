David Beckham spreekt negen talen vloeiend dankzij deepfake

In de wereldwijde campagne ‘Malaria Must Die, So Millions Can Live’ horen we voormalig topvoetballer David Beckham negen talen spreken. Dit staaltje meertaligheid is mogelijk dankzij deepfake technologie.

Deepfake is een vorm van video- (of audio-) manipulatie waarbij via artificiële intelligentie en videosynthese een video gegenereerd wordt die vals is, maar realistisch lijkt. De techniek is controversieel omdat het kan worden misbruikt om bijvoorbeeld politici nepnieuws te laten verspreiden.

Malaria No More is erin geslaagd om een positieve draai te geven aan deze technologie. En wel door David Beckham spreekbuis te laten voor degenen die daadwerkelijk door malaria zijn getroffen. Zo hoopt de Britse fondsenwerver publiek en politiek te inspireren om actie te ondernemen tegen 'deze dodelijke maar te voorkomen ziekte'.

RSA Films Amsterdam werkte samen met R / GA Londen en het Londense technologiebedrijf Synthesia. De film is geregisseerd door Juriaan Booij