Kersvers Hazazah-regisseur Diederick Koopal: ‘Wat voel je als je een banner ziet?’

‘Ja Sjef is back’, lacht Koopal. ‘Hij begint een beetje een woordvoerder à la de supermarktmanager voor Albert Heijn te worden. Sjef is gewoon een sympathieke vent, down-to-earth, maar wel heel creatief – ditmaal met de basissauzen op plantaardige basis van Remia. Zo maakt hij een Eiffeltoren van broccoli en een Arc de Triomphe van pasta. Het verschil met Albert Heijn is dat Remia als kleinere adverteerder maar één commercial per jaar maakt, waardoor het karakter zich minder snel ontwikkelt. Maar Sjef begint gesoigneerder te worden. Belangrijker, je kunt ernaar blijven kijken; Sjef verveelt niet. En er zit nog veel potentie in het concept.’

De basis

Hoe kijkt Koopal als lid van de ADCN Hall of Fame en VEA Legend (en nog veel meer) naar het huidige reclamelandschap? ‘Wat ik vooral zie, is dat het steeds meer gaat over technologie, data, analytics, wetenschap en de journey – en steeds minder over gevoel. Terwijl dat de basis is. Die raakt nu ondergesneeuwd. Reclame blijft business, uiteraard. Maar wie ben je als merk, wat voelt iemand bij je als hij of zij een banner van je ziet, of een 5.2 seconde durend filmpje op Nu.nl? Dat los je niet op met één film, daar is consistentheid voor nodig en reclame moet ook een beetje leuk zijn; het moet geen straf zijn om ernaar te kijken.

‘Creativiteit is aandacht, emotie vinden; het is een gilde, dat doorgegeven zou moeten worden. Dat is ook wat ik er als regisseur altijd in probeer te leggen: gevoel. Ik hoef niet per se zelf het script geschreven te hebben (helaas zijn goede scripts schaars), maar ik wil wel een dikke snaar kunnen raken. Dat betekent dat het idee absoluut goed moet zijn. Niets zo tijdloos als een goed idee, en niets is zo vergankelijk als vorm. Een goed idee slecht uitgevoerd blijft een goed idee. Een slecht idee goed uitgevoerd blijft een slecht idee. Dat voel je, dat blijft nooit hangen.’