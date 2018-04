Dit waren de 5 best bekeken video's op YouTube in Q1

Daan Mannaerts, Bavaria N.V., Global Online Category & Campaign Manager: 'Met onze #carnavalvrij-campagne laten we zien dat Bavaria en carnaval onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De film die we hebben gemaakt om carnavalvierend Nederland op te roepen om zich aan te sluiten bij de strijd ging vrijwel direct viral. De digitale inzet heeft er voor gezorgd dat we consumenten in het hart hebben geraakt met een relevant thema.'

#carnavalvrij