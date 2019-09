De 5 beste publieke campagnes van 2019 laten een ommekeer zien in het vak

De We Live Here-campagne is voor en door de bewoners van het wallengebied in Amsterdam. De campagne richt zich op bezoekers van aandacht voor de bewoners Bedoeling van de campagne is bezoekers er bewust maken van de bewoners in dit gebied.

Een van de uitingen van de campagne was een aantal levensgrote afbeeldingen van buurtbewoners op hun voordeur. Daarmee lieten ze zien dat er tussen de coffeeshops, hoeren en grillrooms ook mensen wonen. De bewoners waren op kleiner formaat ook te zien op bierviltjes, met onder andere de slogan: 'Enjoy it like you would in your own neighbourhood'.

Daarnaast is er een huiskamer ingericht waar toeristen 3 dagen per week werden geïnformeerd over het wonen op de wallen.