Dit zijn de beste brand activatons van augustus

Bureau: BBR Saatchi & Saatchi



Deze Israëlische campagne doet een beetje denken aan de legendarische Ice Bucket Challenge. De actie, waarbij mensen plotseling als een wassen beeld stilstonden, begon met een Instagrampost en verspreidde zich als een olievlek via rode-loper-events, live-televisie, het theater en uiteindelijk deed zelfs de president mee. Het doel van non-profit Stop Cancer Association was om Israëliërs bewust te maken van wat er gebeurt als jonge volwassenen de diagnose kanker krijgen. Die missie slaagde, want The Cancer that Stuck Me hield het land een week lang in de greep.