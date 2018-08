Dit zijn de beste brand activations van juli

Bureau: WorkinProgress

Voor 37.5 Technology was de Tour de France hét moment voor een provocatieve campagne voor een nieuw lijn van verkoelende kleding. In Dope with This moedigt het Amerikaanse merk sporters aan om ‘doping’ te gebruiken door elke dag gratis kits weg te geven. De campagne is doorspekt met knipogen naar dopinggebruik, van beeldmateriaal met bloedzakken tot en met prikkelende slogans als ‘You better hurry up. The stash won’t last long.’