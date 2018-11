Dit zijn de beste brand activatons van oktober

Bureau: First Day of Spring

Op 26 oktober 1966 opent een bont gezelschap van klimmers, activisten, beatniks en de legendarische band Grateful Dead de eerste The North Face-winkel. Meer dan vijftig jaar later brengt het outdoormerk een eerbetoon aan deze dag met een serie avontuurlijke brand activations. The Pinnacle Project begon met pop-up-store op 2100 meter hoogte in de Italiaanse Dolomieten, ging verder met een cultuur-event in Berlijn om deze maand knallend te eindigen met een nacht vol muziek en bijzondere fashion in Manchesters Boiler Room.