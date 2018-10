easyJet kondigt sponsoring schaatsploeg Jillert Anema aan met campagne

Deze week is in Thialf Heerenveen het voltallige Team easyJet van coach Jillert Anema gepresenteerd aan de Nederlandse sportpers. De teampresentatie gaf het startschot voor de sponsoring, waarbij ook de campagnefilm 'Ready for take-off' wordt uitgerold.

De campagne is ontwikkeld door FCB Amsterdam. De film toont hoe belangrijk een professionele voorbereiding is voor een schaatsploeg én easyJet-crew. Er is dan ook te zien hoe beide teams zich klaarmaken voor de start.

Begin 2018 had easyJet het volgende doel voor ogen: meer merkaffiniteit creëren in Nederland. Hoofdsponsor worden van een schaatsploeg zou een manier moeten zijn om die doelstelling te kunnen behalen. Voor easyJet is de sponsoring overigens een unicum, want dit is de eerste grootschalige sponsoring voor het merk.