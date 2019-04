Sinds een jaar vraagt Nils Adriaans mensen uit het vak om een week lang curator te van zijn *Random pic(k) of the day for a week: 'Iedere dag plaats ik dan een door haar of hem gekozen visual van beeld/film/muziek/poëzie of wat dan ook, plus een korte toelichting (waarom heb je voor dit fragment gekozen?) op mijn Facebook-pagina.' Vanaf deze week bundelt hij iedere vrijdag de 5 bijdragen van zijn curatoren op Adformatie.nl.

Deze week was Lukas van de Ven curator. Van de Ven is voormalig creatief directeur van N=5, waar hij samenwerkte met Zwier Veldhoen. Veldhoen, die onlangs plotseling overleed, was een van de beste creatieven van Nederland.

Dit zijn Van de Vens bijdragen – in de vorm van een ode aan het werk van Zwier Veldhoen:

Van de Ven: 'Er sterven elke seconde mensen op de wereld. Logisch, en er komen er gelukkig zat nieuwe bij. Soms voel je het al jaren aankomen omdat iemand ziek, zwak of oud is. Of iemand neemt dusdanige risico’s dat Magere Hein niet geheel onverwacht komt aankloppen.

'En zo zijn er ook onder de overledenen random picks of the day. Zo voelt het... waarom Zwier verdomme? Hij was gezond, sterk en veel te jong. Ik wil deze week graag wat van zijn werk eren. Ik zou wel een jaar kunnen vullen met geweldig leuk en mooi reclamewerk van hem, daarom deze week een enigszins random pick uit zijn portfolio. Zwier Veldhoen. Copywriter, conceptdenker, denker en professioneel genieter. Wat gaan we je ongelofelijk missen.'

Eerste pick:

'Ik start met de bekende en bekroonde Lupo-campagne die mede van zijn hand is.'