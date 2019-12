New Balance zet in op basketbal: Eyeforce maakt film met Jessey Voorn

Professioneel basketballer (voor New Heroes Den Bosch) Jessey Voorn groeide op in de schaduw van zijn vaders successen. Zijn vader, Ramon Voorn, is viervoudig Nederlands bokskampioen in de zwaargewichtklasse en behoorde in de jaren ’80 van het vorige millennium tot het ‘dreamteam’ van boksschool Albert Cuyp.

Rooted in Shadow is een korte coming of age film waarin Jessey probeert om in de voetsporen van zijn vader te treden. Dat wil zeggen dat hij de explosiviteit en het voetenwerk van het boksen uiteindelijk gaat toepassen in zijn eigen sport, basketbal. De film is gesponsord door sportkledingmerk New Balance, dat sinds kort inzet op basketbal en net de OMN1S, een special edition model van NBA-speler Kawhi Leonard, op de markt heeft gebracht.